«4-5 детей, рыбалка на Багамах». Ник Кирьос рассказал, каким видит себя через 10 лет

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какой видит свою жизнь после завершения профессиональной карьеры.

Ранее, после поражения на старте Открытого чемпионата Австралии — 2025 Кирьос заявил, что больше не может представить себя играющим в одиночном разряде этого турнира. В конце апреля Кирьосу исполнится 30 лет.

«Моей целью всегда было уйти на пенсию до 30 лет. Я хотел бы создать семью и проводить с ней время. Представляю, что через десять лет у меня большая семья с четырьмя или пятью детьми, и я курю большую косячок на Багамах. Может, я буду ходить на рыбалку и продолжу играть в видеоигры. Сейчас я много работаю, но через десять лет я больше не буду этим заниматься», — приводит слова Кирьоса L'Equipe.