Мирра Андреева — Моюка Учижима: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга AO-2025

Сегодня, 15 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся чуть позже 3:00 мск.

Андреева и Учижима сыграют друг с другом впервые.

В связи с этим «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Моюка Учижима во втором круге Australian Open — 2025.

Ранее, на старте AO-2025 Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.

Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.