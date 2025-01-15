Мирра Андреева — Моюка Учижима: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга AO-2025
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Сегодня, 15 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся чуть позже 3:00 мск.
Андреева и Учижима сыграют друг с другом впервые.
В связи с этим «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Моюка Учижима во втором круге Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
63
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
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15
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее, на старте AO-2025 Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.
Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.
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