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Мирра Андреева — Моюка Учижима: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга AO-2025

Мирра Андреева — Моюка Учижима: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга AO-2025
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Сегодня, 15 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся чуть позже 3:00 мск.

Андреева и Учижима сыграют друг с другом впервые.

В связи с этим «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Моюка Учижима во втором круге Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее, на старте AO-2025 Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.

Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.

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