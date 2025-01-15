Арина Соболенко — Джессика Бузас Манейро: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025

Сегодня, 15 января, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 54-й ракеткой мира испанкой Джессикой Бузас Манейро за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Отметим, что на AO-2025 Соболенко защищает титул. Причём Арина в 2024 году одержала победу второй раз подряд.