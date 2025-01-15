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Арина Соболенко — Джессика Бузас Манейро: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025

Арина Соболенко — Джессика Бузас Манейро: во сколько начало, где смотреть матч AO-2025
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Сегодня, 15 января, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 54-й ракеткой мира испанкой Джессикой Бузас Манейро за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
54
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Отметим, что на AO-2025 Соболенко защищает титул. Причём Арина в 2024 году одержала победу второй раз подряд.

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