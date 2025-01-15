Павлюченкова — Потапова: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга Australian Open
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Сегодня, 15 января, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с 36-м номером мирового рейтинга соотечественницей Анастасией Потаповой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч поставлен вторым запуском на арене 1573 и начнётся ориентировочно в 05:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
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36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Счёт личных встреч россиянок равный — 1-1. Потапова победила в трёх сетах (7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4) на грунте Стамбула в 2021 году, а Павлюченкова взяла реванш на «Ролан Гаррос» — 2023 — 4:6, 6:3, 6:0.
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