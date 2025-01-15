Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — Потапова: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга Australian Open

Павлюченкова — Потапова: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 января, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с 36-м номером мирового рейтинга соотечественницей Анастасией Потаповой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч поставлен вторым запуском на арене 1573 и начнётся ориентировочно в 05:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Счёт личных встреч россиянок равный — 1-1. Потапова победила в трёх сетах (7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4) на грунте Стамбула в 2021 году, а Павлюченкова взяла реванш на «Ролан Гаррос» — 2023 — 4:6, 6:3, 6:0.

Материалы по теме
5 топ-матчей среды в теннисе: Шнайдер, Мирра и российское дерби на Australian Open — 2025
5 топ-матчей среды в теннисе: Шнайдер, Мирра и российское дерби на Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android