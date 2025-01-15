Диана Шнайдер — Айла Томлянович: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025

Сегодня, 15 января, 13-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сразится со 114-й ракеткой мира из Австралии Айлой Томлянович (WC) за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок поставлен третьим запуском на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 9:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Ранее Шнайдер ни разу не встречалась с 31-летней Томлянович на уровне WTA.

В матче первого круга AO-2025 Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6 (7:4), 6:4.