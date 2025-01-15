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Диана Шнайдер — Айла Томлянович: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025

Диана Шнайдер — Айла Томлянович: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025
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Сегодня, 15 января, 13-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сразится со 114-й ракеткой мира из Австралии Айлой Томлянович (WC) за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот поединок поставлен третьим запуском на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 9:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:00 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
114
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Ранее Шнайдер ни разу не встречалась с 31-летней Томлянович на уровне WTA.

В матче первого круга AO-2025 Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

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