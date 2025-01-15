Павлюченкова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open

Сегодня, 15 января, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с 36-м номером мирового рейтинга соотечественницей Анастасией Потаповой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Этот матч поставлен вторым запуском на арене 1573 и начнётся ориентировочно в 05:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Анастасия Потапова во втором круге Australian Open — 2025.

Счёт личных встреч россиянок равный — 1-1. Потапова победила в трёх сетах (7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4) на грунте Стамбула в 2021 году, а Павлюченкова взяла реванш на «Ролан Гаррос» — 2023 — 4:6, 6:3, 6:0.