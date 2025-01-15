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Мирра Андреева — Моюка Учижима: россиянка выиграла первый сет матча 2-го круга на Australian Open — 2025

Мирра Андреева — Моюка Учижима: россиянка выиграла первый сет матча 2-го круга на AO-2025
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 63-я в рейтинге WTA представительница Японии Моюка Учижима.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		2
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:4. Продолжительность партии составила 35 минут.

Ранее, на старте AO-2025 Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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