Самсонова проиграла матч 2-го круга на AO-2025, взяв лишь 3 гейма у 55-й ракетки из Сербии

21 ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках второго круга 26-летняя россиянка уступила 23-летней представительницу Сербии Ольге Данилович (55-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минуты. За это время Данилович сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету российской спортсменки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге сербка встретится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Самые долгие теннисные матчи: