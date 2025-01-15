Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Ольга Данилович, результат матча 15 января 2025, счёт 0:2, 2-й круг Australian Open — 2025

Самсонова проиграла матч 2-го круга на AO-2025, взяв лишь 3 гейма у 55-й ракетки из Сербии
Комментарии

21 ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках второго круга 26-летняя россиянка уступила 23-летней представительницу Сербии Ольге Данилович (55-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минуты. За это время Данилович сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету российской спортсменки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге сербка встретится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025
Материалы по теме
Мирра потеряла сет на Australian Open! А Самсонова Блинкова проиграли. LIVE!
Live
Мирра потеряла сет на Australian Open! А Самсонова Блинкова проиграли. LIVE!

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android