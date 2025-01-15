Самсонова проиграла матч 2-го круга на AO-2025, взяв лишь 3 гейма у 55-й ракетки из Сербии
Поделиться
21 ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках второго круга 26-летняя россиянка уступила 23-летней представительницу Сербии Ольге Данилович (55-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
21
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
55
Ольга Данилович
О. Данилович
Продолжительность встречи составила 1 час 5 минуты. За это время Данилович сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету российской спортсменки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В следующем круге сербка встретится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Комментарии
- 15 января 2025
-
05:19
-
05:05
-
05:00
-
04:59
-
04:48
-
04:12
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:04
-
00:00
- 14 января 2025
-
23:58
-
23:34
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:10
-
21:33
-
20:56
-
20:55
-
20:22
-
20:16
-
19:55
-
19:50
-
19:36
-
19:35
-
19:15
-
18:57