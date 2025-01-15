Мирра Андреева — Моюка Учижима: россиянка проиграла второй сет матча 2-го круга на AO-2025

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 63-я в рейтинге WTA представительница Японии Моюка Учижима.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:4. Продолжительность партии составила 35 минут. Во втором сете победу за 43 минуты одержала японка — 6:3.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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