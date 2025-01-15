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Джессика Пегула обыграла Элису Мертенс и вышла в третий круг Australian Open — 2025

Джессика Пегула обыграла Элису Мертенс и вышла в третий круг Australian Open — 2025
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла представительницу Бельгии Элису Мертенс в матче второго круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Пегула один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница выполнила три эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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