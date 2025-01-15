Джессика Пегула обыграла Элису Мертенс и вышла в третий круг Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла представительницу Бельгии Элису Мертенс в матче второго круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Пегула один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница выполнила три эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.