Анна Блинкова проиграла Магдалене Френх на AO-2025, обменявшись сетами «под ноль»

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 26-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши. Встреча закончилась победой польской спортсменки в трёх сетах — 0:6, 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Френх выполнила три эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В третьем круге Australian Open — 2025 Магдалена Френх сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 63-й в рейтинге WTA Моюкой Учижимой из Японии.

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