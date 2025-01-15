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Магдалена Френх — Анна Блинкова, результат матча 15 января 2025, счет 2:1 (0:6, 6:0, 6:2), 2-й круг Australian Open — 2025

Анна Блинкова проиграла Магдалене Френх на AO-2025, обменявшись сетами «под ноль»
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 26-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши. Встреча закончилась победой польской спортсменки в трёх сетах — 0:6, 6:0, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 6
6 		0 2
         
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Френх выполнила три эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В третьем круге Australian Open — 2025 Магдалена Френх сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 63-й в рейтинге WTA Моюкой Учижимой из Японии.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

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