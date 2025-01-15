Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках матча второго круга 17-летняя россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму (63-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Андреева сделала девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету японской спортсменки один эйс, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге россиянка встретится с 26-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх, которая в игре второго круга победила россиянку 75-ю в рейтинге WTA Анну Блинкову.
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