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Мирра Андреева — Моюка Учижима, результат матча 15 января 2025, счёт 2:1, 2-й круг Australian Open — 2025

Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2025
Аудио-версия:
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках матча второго круга 17-летняя россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму (63-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Андреева сделала девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету японской спортсменки один эйс, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге россиянка встретится с 26-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх, которая в игре второго круга победила россиянку 75-ю в рейтинге WTA Анну Блинкову.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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