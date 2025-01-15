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Бублик / Шевченко — Беар / Галлоуэй, результат матча 15 января 2025, счет 0:2 (4:6, 1:6), 1-й круг Australian Open — 2025

Бублик и Шевченко проиграли в первом круге AO-2025 в парном разряде
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч первого круга в парном разряде между представляющим Казахстан дуэтом Александра Бублика и Александра Шевченко и уругвайско-американской парой Ариэль Беар / Роберт Галлоуэй. Встреча закончилась победой Беара и Галлоуэя в двух сетах — 4:6, 1:6.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Бублик А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Ариэль Беар
Уругвай
Ариэль Беар
Роберт Галлоуэй
США
Роберт Галлоуэй
А. Беар Р. Галлоуэй

Продолжительность матча составила 44 минуты. Бублик и Шевченко три раза подали навылет, допустив две двойные ошибки, и не заработали за всю игру ни одного брейк-пойнта. Беар и Галлоуэй выполнили четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграли за матч три брейк-пойнта из пяти полученных.

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