Бублик и Шевченко проиграли в первом круге AO-2025 в парном разряде

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч первого круга в парном разряде между представляющим Казахстан дуэтом Александра Бублика и Александра Шевченко и уругвайско-американской парой Ариэль Беар / Роберт Галлоуэй. Встреча закончилась победой Беара и Галлоуэя в двух сетах — 4:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 44 минуты. Бублик и Шевченко три раза подали навылет, допустив две двойные ошибки, и не заработали за всю игру ни одного брейк-пойнта. Беар и Галлоуэй выполнили четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграли за матч три брейк-пойнта из пяти полученных.