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Лаура Зигемунд — Чжэн Циньвэнь, результат матча 15 января 2025, счёт 2:0, второй круг Australian Open — 2025

Чжэн Циньвэнь сенсационно проиграла во 2-м круге Australian Open — 2025
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках второго круга 22-летняя китаянка уступила представительнице Германии 97-й в рейтинге WTA Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:10 МСК
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Зигемунд сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету китайской спортсменки 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге немка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся две россиянки — 32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова и 36-я в рейтинге WTA Анастасия Потапова.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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