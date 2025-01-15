Чжэн Циньвэнь сенсационно проиграла во 2-м круге Australian Open — 2025

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках второго круга 22-летняя китаянка уступила представительнице Германии 97-й в рейтинге WTA Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Зигемунд сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету китайской спортсменки 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге немка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся две россиянки — 32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова и 36-я в рейтинге WTA Анастасия Потапова.
Самый продолжительный теннисный матч:
- 15 января 2025
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- 14 января 2025
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