Арина Соболенко вышла в третий круг AO-2025, переиграв Джессику Бузас Манейро

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 54-й в мировом рейтинге испанкой Джессикой Бузас Манейро. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Бузас Манейро выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге AO-2025 Арина Соболенко сыграет с 42-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

Видео: Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open