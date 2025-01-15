Арина Соболенко вышла в третий круг AO-2025, переиграв Джессику Бузас Манейро
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 54-й в мировом рейтинге испанкой Джессикой Бузас Манейро. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 7:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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54
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Бузас Манейро выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из 11 заработанных.
В третьем круге AO-2025 Арина Соболенко сыграет с 42-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.
Видео: Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open
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