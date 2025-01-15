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Рахимова / Соррибес-Тормо — Данилина / Хромачёва, результат матча 15 января 2025, счет 2:0 (6:3, 6:1), 1-й круг Australian Open

Данилина и Хромачёва уступили паре Рахимовой и Соррибес-Тормо в 1-м круге AO-2025
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч первого круга в женском парном разряде между российско-испанским дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо и парой Анны Данилиной (Казахстан) и Ирины Хромачёвой (Россия). Встреча закончилась победой Рахимовой и Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:3, 6:1.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
15 января 2025, среда. 05:05 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рахимова и Соррибес-Тормо ни разу не подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Данилина и Хромачёва выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграли за матч один брейк-пойнт из шести заработанных.

Во втором круге Australian Open — 2025 Камилла Рахимова и Сара Соррибес-Тормо сыграют с парой Ребекки Шрамковой из Словакии и болгарки Виктории Томовой.

Календарь Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском парном разряде

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