Данилина и Хромачёва уступили паре Рахимовой и Соррибес-Тормо в 1-м круге AO-2025

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч первого круга в женском парном разряде между российско-испанским дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо и парой Анны Данилиной (Казахстан) и Ирины Хромачёвой (Россия). Встреча закончилась победой Рахимовой и Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рахимова и Соррибес-Тормо ни разу не подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Данилина и Хромачёва выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграли за матч один брейк-пойнт из шести заработанных.

Во втором круге Australian Open — 2025 Камилла Рахимова и Сара Соррибес-Тормо сыграют с парой Ребекки Шрамковой из Словакии и болгарки Виктории Томовой.

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