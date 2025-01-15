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Карлос Алькарас — Йосихито Нисиока, результат матча 15 января 2025, счёт 3:0, 2-й круг Australian Open — 2025

Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках матча второго круга 21-летний испанец в трёх сетах обыграл представителя Японии 65-го в рейтинге ATP Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:15 МСК
Йосихито Нисиока
65
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету японского спортсмена один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге испанец встретится с победителем встречи, в которой сойдутся 27-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 33-й номер рейтинга ATP португалец Нуну Боржеш.

Турнирная сетка Australian Open — 2025
Календарь Australian Open — 2025
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