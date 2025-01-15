Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Australian Open — 2025

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках матча второго круга 21-летний испанец в трёх сетах обыграл представителя Японии 65-го в рейтинге ATP Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету японского спортсмена один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге испанец встретится с победителем встречи, в которой сойдутся 27-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 33-й номер рейтинга ATP португалец Нуну Боржеш.

Материалы по теме Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2025

Допинг-скандалы в теннисе: