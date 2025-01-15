Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Australian Open — 2025
Поделиться
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках матча второго круга 21-летний испанец в трёх сетах обыграл представителя Японии 65-го в рейтинге ATP Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:15 МСК
65
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|4
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету японского спортсмена один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге испанец встретится с победителем встречи, в которой сойдутся 27-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 33-й номер рейтинга ATP португалец Нуну Боржеш.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2025
-
07:11
-
06:42
-
06:28
-
06:06
-
06:00
-
05:57
-
05:53
-
05:53
-
05:19
-
05:05
-
05:00
-
04:59
-
04:48
-
04:12
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:04
-
00:00
- 14 января 2025
-
23:58
-
23:34
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:10
-
21:33
-
20:56
-
20:55