Наоми Осака вышла в третий круг AO-2025, обыграв Каролину Мухову после 1:6 в первом сете
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой и 51-й в мировом рейтинге японкой Наоми Осакой. Встреча закончилась победой Осаки в трёх сетах — 1:6, 6:1, 6:3.
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