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Каролина Мухова — Наоми Осака, результат матча 15 января 2025, счет 1:2 (6:1, 1:6, 3:6), 2-й круг Australian Open — 2025

Наоми Осака вышла в третий круг AO-2025, обыграв Каролину Мухову после 1:6 в первом сете
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой и 51-й в мировом рейтинге японкой Наоми Осакой. Встреча закончилась победой Осаки в трёх сетах — 1:6, 6:1, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
1 		6 6
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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