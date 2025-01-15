Мирра Андреева спасла матч на AO, у Малкина украли чемпионские перстни. Главное к утру

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в трёх сетах обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025, дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина подвергся ограблению, в ходе которого пропали три чемпионских перстня хоккеиста, «Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» о трансфере 27-летнего нападающего Джона Арьяса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».