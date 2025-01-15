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15 января главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, результаты Australian Open — 2025, Мирра Андреева

Мирра Андреева спасла матч на AO, у Малкина украли чемпионские перстни. Главное к утру
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в трёх сетах обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025, дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина подвергся ограблению, в ходе которого пропали три чемпионских перстня хоккеиста, «Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» о трансфере 27-летнего нападающего Джона Арьяса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2025.
  2. Грабители взломали дом Евгения Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня.
  3. «Зенит» предложил «Флуминенсе» в районе € 10 млн за трансфер 27-летнего вингера — Globo.
  4. «Вашингтон» всухую победил «Анахайм» в НХЛ. Овечкин не забил.
  5. Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Australian Open — 2025.
  6. «Ювентус» снова сыграл вничью, поделив очки с «Аталантой».
  7. Хет-трик Павла Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в Нэшвилле.
  8. Арина Соболенко вышла в третий круг AO-2025, переиграв Джессику Бузас Манейро.
  9. Виктор Мендес близок к уходу из ЦСКА — TNT Sports.
  10. Дубль Тарасенко не помог «Детройту» набрать очки в матче с «Сан-Хосе».
  11. Самсонова проиграла матч 2-го круга на AO-2025, взяв лишь 3 гейма у 55-й ракетки из Сербии.
  12. Дубль Рашевского принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью».
  13. Чжэн Циньвэнь сенсационно проиграла во 2-м круге Australian Open — 2025.
  14. «Зенит» готов заплатить более € 25 млн за защитника «Фламенго» — журналист Нету.
  15. Трое россиян попали в топ-5 рейтинга драфта НХЛ — 2025 без вратарей из США и Канады.
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