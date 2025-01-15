Ряд матчей четвёртого игрового дня Australian Open временно приостановлен из-за дождя

В австралийском Мельбурне проходит второй круг Australian Open — 2025, однако из-за ухудшения погодных условий ряд игр был остановлен или так и не начался.

В городе идёт дождь, что затрудняет проведение поединков между теннисистами. Таким образом, на неопределённый срок были отложены матчи с участием Анастасии Потаповой, Анастасии Павлюченковой, Себастьяна Корды, а также Артюра Фиса и ряда других менее именитых игроков.

В настоящий момент проводят свои встречи только теннисисты, чьи матчи проходят на крытых кортах.

Напомним, действующими чемпионами турнира у женщин является белоруска Арина Соболенко, у мужчин — итальянец Янник Синнер.

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