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Новак Джокович — Жайме Фария, результат матча 15 января 2025, счет 3:1 (6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2), 2-й круг Australian Open — 2025

Новак Джокович вышел в третий круг AO-2025, проиграв сет 125-й ракетке мира
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В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и 125-м в мировом рейтинге португальцем Жайме Фарией. Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
1 		7 7 3 2
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

Продолжительность матча составила 3 часа 01 минуту. Джокович 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Фария выполнил 14 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

Видео: Джокович тренируется на Australian Open под руководством Маррея

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