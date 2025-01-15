Новак Джокович вышел в третий круг AO-2025, проиграв сет 125-й ракетке мира

В ночь с 14 на 15 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и 125-м в мировом рейтинге португальцем Жайме Фарией. Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
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Продолжительность матча составила 3 часа 01 минуту. Джокович 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Фария выполнил 14 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге Australian Open — 2025 Новак Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.
Видео: Джокович тренируется на Australian Open под руководством Маррея
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