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Жайме Фария — первый в истории португалец, выигравший сет у Джоковича

Жайме Фария — первый в истории португалец, выигравший сет у Джоковича
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Впервые вышедший в основную сетку турнира «Большого шлема», Открытого чемпионата Австралии, 125-я ракетка мира Жайме Фария стал первым португальским игроком, выигравшим сет у Новака Джоковича в карьере. До этого Джокович одержал победу во всех 17 предыдущих сетах.

Матч второго круга между седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 125-й ракеткой мира Жайме Фарией завершился со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в пользу серба.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
1 		7 7 3 2
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

17 января в третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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