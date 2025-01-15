Жайме Фария — первый в истории португалец, выигравший сет у Джоковича

Впервые вышедший в основную сетку турнира «Большого шлема», Открытого чемпионата Австралии, 125-я ракетка мира Жайме Фария стал первым португальским игроком, выигравшим сет у Новака Джоковича в карьере. До этого Джокович одержал победу во всех 17 предыдущих сетах.

Матч второго круга между седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 125-й ракеткой мира Жайме Фарией завершился со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в пользу серба.

17 января в третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.