Жайме Фария — первый в истории португалец, выигравший сет у Джоковича
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Впервые вышедший в основную сетку турнира «Большого шлема», Открытого чемпионата Австралии, 125-я ракетка мира Жайме Фария стал первым португальским игроком, выигравшим сет у Новака Джоковича в карьере. До этого Джокович одержал победу во всех 17 предыдущих сетах.
Матч второго круга между седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 125-й ракеткой мира Жайме Фарией завершился со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 в пользу серба.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6 4
|6
|6
|
|7 7
|3
|2
125
Жайме Фария
Ж. Фария
17 января в третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира Томашем Махачем. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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