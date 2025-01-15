Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл 430-й матч в основной сетке мэйджора. Сегодня, 15 января, он играл во втором круге Australian Open — 2025 со 125-й ракеткой мира португальцем Жайме Фарией.

Таким образом, Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах». Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Третье место по данному показателю занимает 23-кратная победительница ТБШ американка Серена Уильямс с 423 матчами. На четвёртой позиции — 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (358 матчей).