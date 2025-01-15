Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл 430-й матч в основной сетке мэйджора. Сегодня, 15 января, он играл во втором круге Australian Open — 2025 со 125-й ракеткой мира португальцем Жайме Фарией.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
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|3
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|6 4
|6
|6
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|7 7
|3
|2
125
Жайме Фария
Ж. Фария
Таким образом, Джокович установил абсолютный рекорд по количеству проведённых матчей на «Шлемах». Он побил рекорд 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.
Третье место по данному показателю занимает 23-кратная победительница ТБШ американка Серена Уильямс с 423 матчами. На четвёртой позиции — 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (358 матчей).
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