Карлос Алькарас: скоро мы внесём имя Жоао Фонсеки в список лучших игроков мира

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о 18-летнем бразильском теннисисте Жоао Фонсеке.

«Что я могу сказать по этому поводу? Просто невероятно. Я имею в виду то, как он сыграл свой первый матч на турнире «Большого шлема» против топ-10 мира, это невероятно. То, как он подошёл к матчу, то, как он справился со всем, нервы, матч в целом, это было фантастически. Это тот, с кем я должен быть осторожен, скажем так. Он будет там. Это только начало года, всего одна победа на турнирах «Большого шлема», но он собирается быть там. Очень скоро мы внесём имя Жоао Фонсеки в список лучших игроков мира», — сказал испанец на пресс-конференции.

Напомним, 118-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал сенсационную победу в первом круге Australian Open — 2025 над девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.