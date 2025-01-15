«Деньги, девочки, казино». Новак Джокович процитировал Даниила Медведева на AO-2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович процитировал российского теннисиста Даниила Медведева, похвалив своего соперника по второму кругу Australian Open — 2025. Он играл со 125-й ракеткой мира 21-летним португальцем Жайме Фарией.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|3
|2
125
Жайме Фария
Ж. Фария
«Говоря мудрыми словами мистера Медведева… если будущее поколение будет играть так… у них будет всё. Деньги, девочки, казино.
Он играл в теннис на пределе возможностей к концу второго и в начале третьего сета. Здоровяк, очень молодой. Я уже сказал ему у сетки, что у него светлое будущее и надо продолжать», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.
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