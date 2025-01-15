«Деньги, девочки, казино». Новак Джокович процитировал Даниила Медведева на AO-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович процитировал российского теннисиста Даниила Медведева, похвалив своего соперника по второму кругу Australian Open — 2025. Он играл со 125-й ракеткой мира 21-летним португальцем Жайме Фарией.

«Говоря мудрыми словами мистера Медведева… если будущее поколение будет играть так… у них будет всё. Деньги, девочки, казино.

Он играл в теннис на пределе возможностей к концу второго и в начале третьего сета. Здоровяк, очень молодой. Я уже сказал ему у сетки, что у него светлое будущее и надо продолжать», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.