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«Деньги, девочки, казино». Новак Джокович процитировал Даниила Медведева на AO-2025

«Деньги, девочки, казино». Новак Джокович процитировал Даниила Медведева на AO-2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович процитировал российского теннисиста Даниила Медведева, похвалив своего соперника по второму кругу Australian Open — 2025. Он играл со 125-й ракеткой мира 21-летним португальцем Жайме Фарией.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
1 		7 7 3 2
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

«Говоря мудрыми словами мистера Медведева… если будущее поколение будет играть так… у них будет всё. Деньги, девочки, казино.

Он играл в теннис на пределе возможностей к концу второго и в начале третьего сета. Здоровяк, очень молодой. Я уже сказал ему у сетки, что у него светлое будущее и надо продолжать», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.

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