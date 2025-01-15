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Соболенко — вторая после Швёнтек теннисистка со 150 и более победами на харде с 2020 года

Соболенко — вторая после Швёнтек теннисистка со 150 и более победами на харде с 2020 года
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 150-ю победу в матчах WTA на харде. Это второй результат с 2020 года после польской теннисистки Иги Швёнтек, она одержала 157 побед.

150-я победа произошла во втором круге над испанкой Джессикой Бузас Манейро (54-я в рейтинге WTA), счёт 6:3, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Бузас Манейро
54
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Белоруска выигрывала Открытый чемпионат Австралии (дважды, в 2023 и 2024 годах) и Открытый чемпионат США — 2024.

Напомним, Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. 17 января Соболенко сыграет с 42-й ракеткой мира датской теннисисткой Кларой Таусон за выход в четвёртый круг.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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