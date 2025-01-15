Соболенко — вторая после Швёнтек теннисистка со 150 и более победами на харде с 2020 года

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 150-ю победу в матчах WTA на харде. Это второй результат с 2020 года после польской теннисистки Иги Швёнтек, она одержала 157 побед.

150-я победа произошла во втором круге над испанкой Джессикой Бузас Манейро (54-я в рейтинге WTA), счёт 6:3, 7:5.

Белоруска выигрывала Открытый чемпионат Австралии (дважды, в 2023 и 2024 годах) и Открытый чемпионат США — 2024.

Напомним, Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. 17 января Соболенко сыграет с 42-й ракеткой мира датской теннисисткой Кларой Таусон за выход в четвёртый круг.