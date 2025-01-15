Осака — о Муховой: она меня уничтожила, когда у меня был лучший наряд. Это был мой реванш
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака забавно высказалась о своём матче второго круга на Australian Open — 2025 с чешкой Каролиной Муховой. Японка победила в трёх партиях — 1:6, 6:1, 6:3.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:10 МСК
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
51
Наоми Осака
Н. Осака
«Она меня уничтожила на US Open, когда у меня был мой лучший наряд в карьере. Я была очень расстроена и очень злилась. Поэтому это был мой небольшой реванш», — сказала Осака в интервью на корте после матча.
Теннисистки играли друг с другом на Открытом чемпионате США в 2024 году. Каролина Мухова одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
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