Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — о Муховой: она меня уничтожила, когда у меня был лучший наряд. Это был мой реванш

Осака — о Муховой: она меня уничтожила, когда у меня был лучший наряд. Это был мой реванш
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака забавно высказалась о своём матче второго круга на Australian Open — 2025 с чешкой Каролиной Муховой. Японка победила в трёх партиях — 1:6, 6:1, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
1 		6 6
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Она меня уничтожила на US Open, когда у меня был мой лучший наряд в карьере. Я была очень расстроена и очень злилась. Поэтому это был мой небольшой реванш», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

Теннисистки играли друг с другом на Открытом чемпионате США в 2024 году. Каролина Мухова одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Материалы по теме
Фото
Наоми Осака рассказала, почему украсила себя подсолнухами на Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android