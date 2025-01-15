Осака — о Муховой: она меня уничтожила, когда у меня был лучший наряд. Это был мой реванш

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака забавно высказалась о своём матче второго круга на Australian Open — 2025 с чешкой Каролиной Муховой. Японка победила в трёх партиях — 1:6, 6:1, 6:3.

«Она меня уничтожила на US Open, когда у меня был мой лучший наряд в карьере. Я была очень расстроена и очень злилась. Поэтому это был мой небольшой реванш», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

Теннисистки играли друг с другом на Открытом чемпионате США в 2024 году. Каролина Мухова одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5).