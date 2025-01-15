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Алькарас — 5-й по количеству побед на харде на ТБШ к 22 годам, больше у Джоковича и Сафина

Алькарас — 5-й по количеству побед на харде на ТБШ к 22 годам, больше у Джоковича и Сафина
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятым игроком, которому удалось выиграть 26 матчей на харде турниров «Большого шлема» до 22 лет.

Больше побед только у сербского теннисиста Новака Джоковича (29), американца Пита Сампраса, австралийца Ллейтона Хьюитта (по 28) и россиянина Марата Сафина (27).

Ранее в матче второго круга Алькарас в трёх сетах обыграл 65-ю ракетку мира японца Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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