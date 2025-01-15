Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025, обыграв Томлянович
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда 20-летняя спортсменка уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (114-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:15 МСК
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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114
Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.
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