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Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025, обыграв Томлянович

Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025, обыграв Томлянович
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда 20-летняя спортсменка уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (114-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:15 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Айла Томлянович
114
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.

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