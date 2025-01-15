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«Я прощаю вас». Арина Соболенко — фанатам на Australian Open после победы над Манейро

«Я прощаю вас». Арина Соболенко — фанатам на Australian Open после победы над Манейро
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в шуточной форме ответила на вопрос после победы во втором круге над испанкой Джессикой Бузас Манейро (54-я в рейтинге WTA). Встреча окончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Соболенко.

— Это 16-я победа подряд. Что особенного в этом месте?
— Определённо, люди. Хорошо. Я должна сказать, что сегодня вы, ребята, немного больше болели за неё. Но всё в порядке, я прощаю вас (улыбается), — сказала Соболенко в интервью на корте.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Бузас Манейро
54
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Напомним, Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 15+ победами подряд в женском одиночном разряде на Australian Open. Ранее такое удавалось только белоруске Виктории Азаренко — 18 побед в период с 2012 по 2014 год. Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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