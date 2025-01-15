Диана Шнайдер впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в своей карьере вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии она уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (114-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:5.

Ранее Диана Шнайдер дважды играла на «Шлеме» в Мельбурне. В 2023 году она вышла во второй круг, в 2024-м покинула турнир уже в первом круге. Лучшим результатом 20-летней россиянки на турнире «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.

В третьем круге АО-2025 Шнайдер сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.