Диана Шнайдер впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в своей карьере вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии она уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович (114-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:15 МСК
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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|5
114
Айла Томлянович
А. Томлянович
Ранее Диана Шнайдер дважды играла на «Шлеме» в Мельбурне. В 2023 году она вышла во второй круг, в 2024-м покинула турнир уже в первом круге. Лучшим результатом 20-летней россиянки на турнире «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.
В третьем круге АО-2025 Шнайдер сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.
Комментарии
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