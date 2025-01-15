Наоми Осака — после победы над Муховой: я оставила всё, что у меня было, на корте

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своей победе во втором круге на Australian Open — 2025 над чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Осака победила со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

«Я оставила всё, что у меня было, на этом корте. Это было весело. Прошлый год был тяжёлым для меня, но возвращение на эти корты наполняет смыслом весь год. Я рада, что могу сыграть здесь ещё матч», — сказала японка на пресс-конференции.

Ранее теннисистки уже встречались на Открытом чемпионате США в 2024 году. Тогда Каролина Мухова одержала победу над Наоми Осакой со счётом 6:3, 7:6 (7:5).