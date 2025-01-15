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Наоми Осака — после победы над Муховой: я оставила всё, что у меня было, на корте

Наоми Осака — после победы над Муховой: я оставила всё, что у меня было, на корте
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своей победе во втором круге на Australian Open — 2025 над чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Осака победила со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

«Я оставила всё, что у меня было, на этом корте. Это было весело. Прошлый год был тяжёлым для меня, но возвращение на эти корты наполняет смыслом весь год. Я рада, что могу сыграть здесь ещё матч», — сказала японка на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:10 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
1 		6 6
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Ранее теннисистки уже встречались на Открытом чемпионате США в 2024 году. Тогда Каролина Мухова одержала победу над Наоми Осакой со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

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