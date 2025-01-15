Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович опубликовал пост после установления нового рекорда в теннисе

Новак Джокович опубликовал пост после установления нового рекорда в теннисе
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после выхода в третий круг Australian Open — 2025. Напомним, во втором раунде он обыграл 125-го в мировом рейтинге португальца Жайме Фарию.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
1 		7 7 3 2
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

«Сегодня была настоящая битва. Спасибо Мельбурну за его энергию. Отличная игра, Жайме Фария, несомненно, впереди светлое будущее. Благословен побить ещё один рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема». Обожаю этот вид спорта. Idemooo», — написал Джокович на личной странице в соцсети Х.

Матч с Фарией стал 430-м на «Шлемах» в карьере Джоковича. Это абсолютный рекорд тенниса.

Материалы по теме
Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android