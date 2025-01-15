Новак Джокович опубликовал пост после установления нового рекорда в теннисе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после выхода в третий круг Australian Open — 2025. Напомним, во втором раунде он обыграл 125-го в мировом рейтинге португальца Жайме Фарию.

«Сегодня была настоящая битва. Спасибо Мельбурну за его энергию. Отличная игра, Жайме Фария, несомненно, впереди светлое будущее. Благословен побить ещё один рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема». Обожаю этот вид спорта. Idemooo», — написал Джокович на личной странице в соцсети Х.

Матч с Фарией стал 430-м на «Шлемах» в карьере Джоковича. Это абсолютный рекорд тенниса.