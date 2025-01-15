Соболенко рассказала, что съела сырое мясо перед матчем с Андреевой на «РГ»-2024

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что перед матчем с россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» съела недожаренное мясо, из-за чего испытывала проблемы с желудком.

– Если матч утром, то я ем завтрак – кашу и омлет из белков. И за полтора часа до матча перекусываю протеиновым батончиком и кофе. Обед у меня простой – чтобы избежать ситуации, как на «Ролан Гаррос». Я беру курицу, рис и салат. А вечером – мясо.

– А что вы ели на «Ролан Гаррос»?

– За день до матча я ела довольно сырое мясо. Обычно прошу прожарку medium-well, но его недожарили. Желудку не понравилось, и на следующий день мне было плохо. Теперь я слежу, чтобы мясо хорошо готовили. И до матчей не ем тяжёлую пищу, — сказала Соболенко на пресс-конференции.