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Соболенко рассказала, что съела сырое мясо перед матчем с Андреевой на «РГ»-2024

Соболенко рассказала, что съела сырое мясо перед матчем с Андреевой на «РГ»-2024
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что перед матчем с россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» съела недожаренное мясо, из-за чего испытывала проблемы с желудком.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

– Если матч утром, то я ем завтрак – кашу и омлет из белков. И за полтора часа до матча перекусываю протеиновым батончиком и кофе. Обед у меня простой – чтобы избежать ситуации, как на «Ролан Гаррос». Я беру курицу, рис и салат. А вечером – мясо.

– А что вы ели на «Ролан Гаррос»?
– За день до матча я ела довольно сырое мясо. Обычно прошу прожарку medium-well, но его недожарили. Желудку не понравилось, и на следующий день мне было плохо. Теперь я слежу, чтобы мясо хорошо готовили. И до матчей не ем тяжёлую пищу, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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