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Джокович — о Фонсеке: вижу в его теннисе что-то от своей игры

Джокович — о Фонсеке: вижу в его теннисе что-то от своей игры
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович тепло высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Я следил за его развитием. Мне нравится, как он играет в важные моменты. Мужественный, очень чисто бьющий, универсальный игрок. Я поклонник его игры, наблюдал за ним ещё в прошлом году. Кажется, в одном из своих интервью для ATP я говорил, что вижу в его теннисе что-то от своей игры, особенно когда я был в его возрасте. Ты бесстрашно идёшь на удары, показывая, на что ты способен.

У него определённо есть всё необходимое [в игре]. Он показал это вчера вечером на большом корте, что он готов пойти очень далеко. Без сомнения, у него светлое будущее, если он продолжит в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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