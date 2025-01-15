Екатерина Бычкова: Рублёв не может справиться со своими проблемами вне тенниса

Российская теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова назвала ожидаемым поражение россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025.

«Крылатые бесконечности в мире современного тенниса, Андрей не может справиться со своими проблемами, не касающимися тенниса. Во-первых, вылет Рублёва был ожидаемым. Фонсека сейчас очень неплох, он подрастающая звезда во всех смыслах.

Попасть на него после того, как он прошёл квалификацию, с учётом нынешнего состояния Рублёва — это был худший вариант. Сыграть против того, кто уже сыграл три матча, не лучший вариант. А против Фонсеки практически без шансов было. Что и произошло в матче», — приводит слова Бычковой Metaratings.