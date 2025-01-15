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«Хорошее новшество». Джокович — о близкой расположенности тренеров к игрокам на AO-2025

«Хорошее новшество». Джокович — о близкой расположенности тренеров к игрокам на AO-2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович считает, что более близкое расположение тренерских боксов к корту на Australian Open — 2025 несёт за собой положительные последствия.

«Я поддерживаю эту идею, это хорошее новшество для турнира. Мы, теннисисты, сами выбираем людей, которые хотят быть в нашем боксе, чтобы с ними общаться. Мне нравится, как всё обстоит сейчас, без микрофонов. Я беспокоюсь, что если мы будем говорить о тактике, это может стать публичным. Кто-то из команды другого игрока это услышит, сообщит тренеру, и конфиденциальность будет утеряна», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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