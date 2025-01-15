«Нравится его преданность делу». Новак Джокович оценил Энди Маррея в качестве тренера

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил методику тренерской работы трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Удивительно, насколько Энди трудолюбив, мне нравится его преданность делу. Он провёл много часов, просматривая видео моих соперников, анализировал их игру, а также просматривал мои последние матчи, чтобы сделать выводы из моей игры.

Мы обсуждали некоторые конкретные детали и запоминали для того, чтобы поговорить о тактике на тренировках. Правда в том, что мне очень нравится анализировать вещи по видео, и он этим тоже всегда занимался. Мы очень хорошо понимаем друг друга», — приводит слова Джоковича Punto de Break.