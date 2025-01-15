Алькарас: мне важнее хорошо играть по вечерам, чем поздно ложиться спать

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что для него важнее: корт или дневное расписание игр.

«Я отдаю предпочтение дневному расписанию игр, а не корту. Rod Laver Arena — замечательный корт. Margaret Court Arena тоже замечательный корт, на нём очень хорошо играть. Но в первых раундах я отдаю предпочтение расписанию. Для меня более важно не накапливать усталость и хорошо отдыхать по вечерам, чем играть на центральной арене ночью и ложиться спать поздно», — приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Ранее в матче второго круга Алькарас в трёх сетах обыграл 65-ю ракетку мира японца Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.