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Алькарас: мне важнее хорошо играть по вечерам, чем поздно ложиться спать

Алькарас: мне важнее хорошо играть по вечерам, чем поздно ложиться спать
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что для него важнее: корт или дневное расписание игр.

«Я отдаю предпочтение дневному расписанию игр, а не корту. Rod Laver Arena — замечательный корт. Margaret Court Arena тоже замечательный корт, на нём очень хорошо играть. Но в первых раундах я отдаю предпочтение расписанию. Для меня более важно не накапливать усталость и хорошо отдыхать по вечерам, чем играть на центральной арене ночью и ложиться спать поздно», — приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Ранее в матче второго круга Алькарас в трёх сетах обыграл 65-ю ракетку мира японца Йосихито Нисиоку. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:4.

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