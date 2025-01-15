Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open — 2025, отыгравшись с 3:5 во втором сете
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд Australian Open — 2025. В матче второго круга она обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж (173-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 7:5. Во второй партии американка отыгралась со счёта 3:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
173
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бёррэдж пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
Комментарии
- 15 января 2025
-
13:15
-
13:05
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:17
-
12:10
-
11:52
-
11:46
-
11:36
-
11:20
-
11:08
-
11:01
-
10:58
-
10:46
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
10:03
-
10:00
-
09:47
-
09:39
-
09:32
-
09:15
-
08:52
-
08:30
-
07:11
-
06:42
-
06:28
-
06:06
-
06:00
-
05:57
-
05:53
-
05:53
-
05:19