Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open — 2025, отыгравшись с 3:5 во втором сете

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд Australian Open — 2025. В матче второго круга она обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж (173-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 7:5. Во второй партии американка отыгралась со счёта 3:5.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бёррэдж пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.