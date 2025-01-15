Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open — 2025, отыгравшись с 3:5 во втором сете

Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open — 2025, отыгравшись с 3:5 во втором сете
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд Australian Open — 2025. В матче второго круга она обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж (173-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 7:5. Во второй партии американка отыгралась со счёта 3:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джоди Бёррэдж
173
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бёррэдж пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
Сетка Australian Open - 2025 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android