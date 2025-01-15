Анастасия Павлюченкова обыграла Потапову во втором круге Australian Open — 2025

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open — 2025. В непростом матче второго раунда она одолела соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Встреча дважды прерывалась из-за дождя и в целом продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Павлюченкова выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сенсационно выбила пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.