Анастасия Павлюченкова обыграла Потапову во втором круге Australian Open — 2025
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open — 2025. В непростом матче второго раунда она одолела соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 07:20 МСК
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
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|6
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36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Встреча дважды прерывалась из-за дождя и в целом продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Павлюченкова выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сенсационно выбила пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.
Комментарии
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