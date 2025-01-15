Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова обыграла Потапову во втором круге Australian Open — 2025

Анастасия Павлюченкова обыграла Потапову во втором круге Australian Open — 2025
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open — 2025. В непростом матче второго раунда она одолела соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 07:20 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 2 		6 2
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча дважды прерывалась из-за дождя и в целом продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Павлюченкова выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сенсационно выбила пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
Сетка Australian Open - 2025 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android