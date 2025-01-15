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«Старалась держаться». Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг AO-2025

«Старалась держаться». Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг AO-2025
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила уровень игры в матче второго круга Australian Open — 2025 с японкой Моюко Учижимой.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Был тяжёлый матч, я довольна его результатом и тем, что смогла вернуться в игру в третьем сете. Рада, что осталась на турнире и буду играть следующий матч.

— Как чувствовали себя во время матча?
— Всегда тяжело, когда особо ничего не знаешь о сопернике, а мы с ней никогда не играли и не тренировались. Было непросто, в концовке она здорово играла, делала много виннерсов, отбивала мяч в корт. Скажу, что у меня сегодня было много ошибок, так что я просто рада, что в итоге смогла выиграть.

— Что можете сейчас сказать о сопернице и как вам удалось перевернуть матч?
— Агрессивный игрок, с очень хорошим форхендом. Она старается играть ближе, когда есть возможность. Ей нравится играть форхендом, поэтому я старалась действовать разнообразно, больше играть под бэкхенд. Она тяжёлый соперник, которому нравится действовать агрессивно. Я просто старалась держаться, отбивать мячи в корт, биться. В итоге у меня это получилось, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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