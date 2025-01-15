Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева ответила на вопрос про выступление под нейтральным флагом

Мирра Андреева ответила на вопрос про выступление под нейтральным флагом
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос про выступление на турнирах под нейтральным флагом.

— Соболенко сказала, что будет счастлива, когда сможет снова играть под своим флагом. А вы что об этом думаете?
— Скажу, что я здесь ничего не могу сделать. От меня это не зависит, что будет, то будет. Я с этим ничего не могу поделать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Российские и белорусские теннисисты выступают на всех соревнованиях без национальных флагов с 2022 года.

На Australian Open — 2025 17-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала она поспорит с полькой Магдаленой Френх.

Материалы по теме
«Старалась держаться». Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android