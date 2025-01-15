Мирра Андреева ответила на вопрос про выступление под нейтральным флагом

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос про выступление на турнирах под нейтральным флагом.

— Соболенко сказала, что будет счастлива, когда сможет снова играть под своим флагом. А вы что об этом думаете?

— Скажу, что я здесь ничего не могу сделать. От меня это не зависит, что будет, то будет. Я с этим ничего не могу поделать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Российские и белорусские теннисисты выступают на всех соревнованиях без национальных флагов с 2022 года.

На Australian Open — 2025 17-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала она поспорит с полькой Магдаленой Френх.