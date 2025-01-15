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Мирра Андреева назвала условия, при которых демонстрирует свой лучший теннис

Мирра Андреева назвала условия, при которых демонстрирует свой лучший теннис
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15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, при каких условиях показывает свой лучший теннис.

— Вы такая юная, а уже такие хорошие результаты. У вас вообще были какие-то сомнения в том, что начинаете так рано?
— Как и у любого, у меня были сомнения. Я старалась работать над этим, много разговаривала с собой, с командой. Мы старались понять, что лучше всего сделать. Решили, что я просто буду стараться биться и наслаждаться каждым своим матчем. Думаю, именно тогда я показываю свой лучший теннис, когда стараюсь не думать о счёте или о сопернике. Стараюсь наслаждаться моментами, когда бью по мячу, звуками, когда я двигаюсь, поддержкой людей. Пытаюсь сосредоточиваться на реальных вещах, которые происходят во время матча. Тогда я показываю свой лучший теннис, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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