Мирра Андреева назвала условия, при которых демонстрирует свой лучший теннис

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, при каких условиях показывает свой лучший теннис.

— Вы такая юная, а уже такие хорошие результаты. У вас вообще были какие-то сомнения в том, что начинаете так рано?

— Как и у любого, у меня были сомнения. Я старалась работать над этим, много разговаривала с собой, с командой. Мы старались понять, что лучше всего сделать. Решили, что я просто буду стараться биться и наслаждаться каждым своим матчем. Думаю, именно тогда я показываю свой лучший теннис, когда стараюсь не думать о счёте или о сопернике. Стараюсь наслаждаться моментами, когда бью по мячу, звуками, когда я двигаюсь, поддержкой людей. Пытаюсь сосредоточиваться на реальных вещах, которые происходят во время матча. Тогда я показываю свой лучший теннис, — сказала Андреева на пресс-конференции.