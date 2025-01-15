Алькарас рассказал, что изменил в своей подаче после матча с Шевченко на Australian Open

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что значительно улучшил подачу в сегодняшнем победном матче второго круга с японцем Йосихито Нисиокой (6:0, 6:1, 6:4) по сравнению с игрой против казахстанского теннисиста Александра Шевченко (6:1, 7:5, 6:1).
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«В первом матче я не нашёл хорошую динамику в подаче. Иногда подавал очень далеко вперёд, иногда очень низко. Самое главное — найти правильный темп. Вчера на тренировке мы придавали большее значение нахождению хорошей подачи. Сегодня было очень позитивно, подача не сильно изменилась и находилась в одной и той же точке», — приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.
В третьем круге соперником Алькараса станет 33-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш. Встреча пройдёт 17 января. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
- 15 января 2025
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