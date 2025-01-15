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«У меня больше опыта, чем у них». Мирра Андреева — об игре с низкорейтинговыми соперницами

«У меня больше опыта, чем у них». Мирра Андреева — об игре с низкорейтинговыми соперницами
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева считает, что у неё имеется больше опыта игры под давлением, чем у её низкорейтинговых соперниц.

«Ну я ещё буду набираться опыта, я ещё не суперопытный игрок в туре. Думаю, это приходит с возрастом, я ещё молодая и зелёная. Иногда опыта не хватает, но со временем он придёт, я научусь справляться с определёнными вещами во время матча.

Что касается сегодняшнего дня, то иногда опыт помогает, когда я играю против соперников ниже меня в рейтинге. У меня больше опыта, чем у них, когда дело касается игры под давлением или на больших кортах. Это мне помогает, да и любому поможет. Арина Соболенко на «Род Лэйвер Арене» — одна из самых опытных в WTA. Ей очень комфортно играть на этом корте. У всех игроков, которые высоко в рейтинге, больше опыта», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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