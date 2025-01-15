«Старалась забыть». Мирра Андреева — о флешбэках с Australian Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вспомнила прошлогодний матч третьего круга Australian Open, в котором обыграла француженку Диан Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Тогда россиянка уступала в третьем сете 1:5 и отыграла один матчбол.

— У вас были флешбэки с прошлого года? Что говорили себе?

— Единственное, о чём думала, — о том, что этот корт проклят и что я не хочу на нём больше играть. Эта мысль сидела в голове весь матч, старалась не думать об этом, но не получалось. Всё время думала: дурацкий корт, всё из-за него. Старалась забыть об этом и играть каждое очко. После 3:5 я почувствовала ту же энергию от болельщиков, что и в прошлом году. Это мне очень помогло, потому что они стали ещё больше меня поддерживать. Полагаю, хотели увидеть камбэк, так что я старалась изо всех сил оставаться в игре. На тай-брейке я безумно нервничала. Очень рада, что всё-таки смогла выиграть, — сказала Андреева на пресс-конференции.