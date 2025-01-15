Каспер Рууд проиграл Якубу Меншику во втором круге Australian Open — 2025
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2025. Во втором круге турнира он проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:10 МСК
6
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
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48
Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Меншика 22 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Комментарии
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