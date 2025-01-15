Каспер Рууд проиграл Якубу Меншику во втором круге Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2025. Во втором круге турнира он проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Меншика 22 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).