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Каспер Рууд проиграл Якубу Меншику во втором круге Australian Open — 2025

Каспер Рууд проиграл Якубу Меншику во втором круге Australian Open — 2025
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2025. Во втором круге турнира он проиграл представителю Чехии Якубу Меншику (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 11:10 МСК
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Якуб Меншик
48
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Меншика 22 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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