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«Это фантастика!». Лаура Зигемунд — о сенсационной победе над Чжэн

«Это фантастика!». Лаура Зигемунд — о сенсационной победе над Чжэн
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, 97-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд поделилась впечатлениями от сенсационной победы над пятой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зигемунд.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:10 МСК
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Победить одну из лучших в мире — это фантастика! Я особенно довольна своим настроем на протяжении всего матча; я была смелой, не нервничала и отлично двигалась. Я знаю, что, когда я в хорошей физической форме, моя игра остаётся прежней. Я не ожидала этого, особенно учитывая, что одиночные игры не являются моим приоритетом на данный момент», — приводит слова спортсменки Punto de Break.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
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