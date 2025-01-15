«Это фантастика!». Лаура Зигемунд — о сенсационной победе над Чжэн

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, 97-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд поделилась впечатлениями от сенсационной победы над пятой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зигемунд.

«Победить одну из лучших в мире — это фантастика! Я особенно довольна своим настроем на протяжении всего матча; я была смелой, не нервничала и отлично двигалась. Я знаю, что, когда я в хорошей физической форме, моя игра остаётся прежней. Я не ожидала этого, особенно учитывая, что одиночные игры не являются моим приоритетом на данный момент», — приводит слова спортсменки Punto de Break.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.