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Шнайдер: мне ещё надо много работать, чтобы принимать правильные решения. Иногда тяжело

Шнайдер: мне ещё надо много работать, чтобы принимать правильные решения. Иногда тяжело
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер считает, что ей ещё есть над чем работать в своей игре.

— Откуда у вас такая уверенность и спокойствие на корте? Вам всего 20 лет, а вы наносите нужные удары в нужный момент.
— Спасибо за комплимент. Мне кажется, мне ещё надо много работать, чтобы принимать правильные решения в сложные моменты. Я над этим работаю, иногда это тяжело, эмоции перехлёстывают. Но я стараюсь работать над этим, показывать свой теннис, играть свободно и агрессивно, — сказала Шнайдер в интервью на корте после матча.

В третьем круге Australian Open — 2025 Диана Шнайдер сыграет с хорваткой Донной Векич.

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